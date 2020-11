Lierna, questo pomeriggio i funerali di Christian Patriarca. Il ricordo del sindaco

Nel pomeriggio i funerali di Christian Patriarca, 49enne volto della Pro Loco di Lierna

Il sindaco Stefanoni: “Tutti abbiamo perso un amico, un esempio per tutti”

LIERNA – “Sabato mattina abbiamo tutti perso un amico, un fratello ed un concittadino, sempre pronto a mettersi in gioco con entusiasmo, perché quello era il suo modo di esprimere la sua appartenenza alla nostra collettività. Christian, i tuoi azzurri occhi sorridenti, la tua schiettezza e disponibilità renderanno immortale il tuo ricordo in tutti i fortunati, che ti hanno incontrato”.

E’ l’omaggio de sindaco di Lierna, Silvano Stefanoni, nel ricordo a Christian Patriarca, volto della Pro Loco del paese, scomparso a soli 49 anni.

“La tua generosità e voglia, di realizzare progetti per la collettività, saranno per noi per sempre esempi da imitare e saranno ogni giorno al nostro fianco per aiutarci a scegliere la strada migliore da percorrere- prosegue il sindaco – Condividendo tutti i pensieri di ricordo e d’affetto della Pro Loco, della Scuola Calcio, di Don Marco e d’ogni concittadino, l’Amministrazione Comunale di Lierna esprime alla famiglia vicinanza e sentita partecipazione al cordoglio”.

I funerali si terranno questo pomeriggio, lunedì, alle 15 al Campo Sportivo di Lierna. Il Comune raccomanda a chi vorrà intervenire di mantenere il distanziamento interpersonale e d’indossare la mascherina, coprente naso e bocca. Sarà vietato l’ingresso a chi non rispetterà tali disposizioni.

Al termine della funzione vanno evitati assembramenti fuori dal Campo sportivo. L’amministrazione comunale ringrazia la Pro loco, il Gruppo Alpini, la Scuola Calcio,l’Anticendio e tutte le Associazioni, che si sono rese disponibili per il servizio d’ordine.