Lierna, scontro auto moto lungo la Provinciale, 24enne in Ospedale

E’ successo intorno a mezzogiorno

Ad avere la peggio il 24enne che stava viaggiando in moto

LIERNA – Incidente nella mattinata di sabato lungo la Provinciale 72 a Lierna, coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati.

Ad avere la peggio nello scontro un 24enne, che stava viaggiando sulla due ruote, finito rovinosamente a terra. In posto in codice rosso si sono portati i soccorsi e l’elicottero del 118. ll 24enne è stato preso in carico dai sanitari e trasferito in codice giallo (condizioni serie) all’Ospedale Manzoni di Lecco.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con la strada temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.