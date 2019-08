Lierna. Si butta nel lago per scappare dai carabinieri

Attenzionato per un controllo, si getta in acqua per sfuggire ai militari

Fermato dai carabinieri e portato in caserma

LIERNA – Episodio curioso quello successo alle porte di Lierna dove un uomo, per scappare ai carabinieri si è gettato nel lago.

Il fatto è accaduto martedì pomeriggio, lungo la Provinciale 72. Gli uomini dell’Arma avrebbero cercato di fermare la persona per effettuare un controllo, a quanto sembra mirato sull’individuo per un accertamento di reati. L’uomo, per eludere i militari, si sarebbe lanciato dalla strada nel lago.

Anche i Vigili del Fuoco in un primo momento erano stati allertati per intervenire in supporto ai carabinieri e recuperare il soggetto. Non ce n’è stato bisogno, il soggetto avrebbe desistito dal proseguire la sua ‘fuga’ via lago e militari hanno potuto accompagnarlo in caserma.