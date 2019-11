Lierna, soccorso un capriolo in paese: disorientato e stanco

Disorientato e stanco, è stato avvistato nella zona del lavatoio

Recuperato dai pompieri e affidato alla Polizia Provinciale

LIERNA – E’ stato visto nella zona del lavatoio, fermo a terra, stanco e disorientato al punto si è fatto prendere senza problemi dai pompieri, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

Il capriolo in questione, è stato poi affidato agli agenti della Polizia Provinciale, specializzata nel recupero degli animali selvatici, che lo hanno portato dal veterinario per un controllo e provvederanno poi alla sua rimessa in libertà.