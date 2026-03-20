Lierna, vandalizzata la nuova segnaletica dei parcheggi: “Gesto contro tutta la comunità”

A denunciare l’accaduto è stata la sindaca Simonetta Costantini, che ha parlato apertamente di un atto di inciviltà, sottolineando come il danno non riguardi solo il Comune, ma ricada sulle tasche dei cittadini.

L’intervento sulla segnaletica dei parcheggi era stato completato da poco, nell’ambito della riorganizzazione degli spazi di sosta. Tuttavia, nel giro di pochissimo tempo, i nuovi cartelli sono stati presi di mira e distrutti. “Non è solo un cartello abbattuto – è il messaggio della prima cittadina – ma un insulto al senso civico di tutti”.

L’episodio arriva in un momento delicato, segnato dall’introduzione delle strisce blu. Il Comune ha però ribadito che il nuovo sistema non penalizza i residenti. Grazie all’abbonamento annuale da 10 euro, già attivo, chi vive a Lierna può continuare a parcheggiare con facilità e senza particolari disagi. Secondo la sindaca, dunque, il danneggiamento non può essere interpretato come una forma di protesta, ma resta un gesto che compromette un servizio pensato proprio per tutelare i cittadini.

Le autorità sono già al lavoro per individuare i responsabili dell’atto vandalico. Nel frattempo, il Comune lancia un appello alla popolazione affinché collabori nel segnalare eventuali informazioni utili e invita tutti a contribuire alla tutela del territorio, ricordando che Lierna è un bene comune e come tale deve essere rispettata.