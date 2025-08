L’infortunio di Bonicelli: “Danno neurologico da valutare”. Lanciata una raccolta fondi

Il ginnasta di 23 anni è ricoverato in Germania in seguito al brutto infortunio al collo durante Universiadi estive

“Vigile e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Gli amici lanciano una raccolta fondi per sostenere il percorso di riabilitazione

ABBADIA LARIANA – Si trova ricoverato al Policlinico Universitario di Essen in Germania Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana, in forza alla Ghislanzoni GAL, che lo scorso 23 luglio si è infortunato agli anelli durante il concorso a squadre delle 32esime Universiadi Estivi. In uscita dall’esercizio Lorenzo è atterrato sul collo: prontamente soccorso dall’equipe medica presente nel palazzetto sportivo è stato trasportato in Ospedale dov’è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in seguito ad un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra. Come si legge sul bollettino medico diffuso dalla Federginnastica, la sublussazione è stata ridotta grazie all’operazione ma ‘permane purtroppo un danno neurologico la cui entità non è al momento ancora valutabile’.

Bonni, com’è affettuosamente conosciuto e chiamato dagli amici, “è in buone condizioni generali ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia”. Sarà necessario almeno un’altra settimana di degenza prima di potere ipotizzare le sue dimissioni. Intanto l’atleta è vigile e circondato dall’affetto dei suoi cari che lo hanno subito raggiungo in Germania dopo l’infortunio. Secondo quanto riportato sempre da Federginnastica sono state avviate le procedure per il trasferimento dell’atleta in un centro di riabilitazione in Italia.

Intanto gli amici della Ghislanzoni GAL da casa non smettono di fare il tipo per Lorenzo. Nelle scorse ore è stata anche lanciata una raccolta fondi per sostenere la riabilitazione sulla piattaorma gofound.me.

“Lorenzo Bonicelli – si legge nella descrizione della raccolta – è uno di quei ragazzi che lasciano il segno, in pedana e fuori. Nato e cresciuto nella nostra società, la Ghislanzoni GAL di Lecco, ha sempre incarnato i valori più belli dello sport: impegno, sacrificio, passione e umanità. Alle Universiadi di Ginnastica Artistica 2025, Lorenzo ha subito un grave infortunio. In un attimo, tutto si è fermato. Quel corpo che per anni ha allenato con dedizione e coraggio si è spezzato proprio mentre, come sempre, stava dando tutto sé stesso. È un colpo durissimo. Per lui, per chi gli vuole bene, per chi ha condiviso con lui fatiche, sogni, gioie e battaglie quotidiane. In questo momento di grande incertezza, una sola cosa è chiara: Lorenzo merita di essere sostenuto. Per l’atleta che è, ma soprattutto per la persona straordinaria che tutti conosciamo”.

“Serio, generoso, disponibile, determinato. Sempre pronto a incoraggiare un compagno, a tendere una mano a un amico, a non arrendersi mai. Ogni allenamento, ogni sacrificio è stato per lui un passo verso quell’obiettivo massimo che rincorre fin da bambino. E noi, che lo abbiamo visto crescere giorno dopo giorno, sappiamo quanto meriti di tornare a lottare, più forte di prima. Ora è il momento di restituirgli un po’ di quel bene. Il percorso di recupero sarà lungo e complesso, e ogni contributo può fare la differenza: per garantirgli le cure migliori, per dargli forza, per aiutarlo a guardare avanti. Sosteniamo insieme Lorenzo. Perché chi ha sempre dato tutto, ora ha bisogno di noi”.