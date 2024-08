Lite in località Moregallo, spunta anche un’arma da taglio, ferite due persone

L’episodio è avvenuto questa notte, pochi minuti prima di mezzanotte

Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza e Carabinieri

MANDELLO DEL LARIO (MOREGALLO) – Rimangono ancora da chiarire i dettagli della presunta lite avvenuta stanotte nella località Moregallo, dove, in via Moregallo, pochi minuti prima della mezzanotte, sono intervenuti i soccorsi, allertati in codice giallo. Sul posto sono giunti un’ambulanza e un’automedica per prestare assistenza.

Il personale medico sanitario ha soccorso due persone con lievi ferite: una ragazza di 22 anni e un uomo di 32, entrambi trasportati all’ospedale di Lecco in codice verde.

La dinamica dell’accaduto resta al momento poco chiara. I Carabinieri del Comando di Lecco stanno indagando sull’episodio, che potrebbe aver coinvolto altre persone. Durante la lite sarebbe anche emerso un oggetto da taglio, probabilmente utilizzato contro uno o entrambi i feriti.