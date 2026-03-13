Lutto a Bellano: è morto l’ex sindaco e imprenditore Pierluigi Piki Vitali

I funerali si terranno lunedì 16 marzo, alle ore 16:00, presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Bellano

BELLANO – La comunità di Bellano si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Pierluigi Vitali, classe 1950, per tutti semplicemente “Piki”, figura centrale della vita politica e imprenditoriale del territorio. Un uomo che ha saputo coniugare l’impegno civile alla guida del Comune con una visione industriale lungimirante, lasciando un’impronta indelebile tra le sponde del lago e le officine della Valvarrone.

Già consigliere comunale per lungo tempo, Vitali aveva indossato la fascia tricolore come Sindaco dal 2009 al 2011. Oggi è l’attuale primo cittadino, Antonio Rusconi, insieme agli amministratori e a tutti i dipendenti municipali, a farsi portavoce del dolore collettivo, ricordandolo come un “gran lavoratore, sempre disponibile e appassionato volontario”. Un legame, quello con la sua terra, che trovava la massima espressione nella frazione di Ombriaco, dove Pierluigi era l’anima delle tradizioni locali, in particolare durante i festeggiamenti di San Vincenzo, ed era stimato come un “esperto conoscitore del territorio che tanto amava”. Legatissimo alle sue radici, Pierluigi era inoltre un grande amico dello scrittore Andrea Vitali, con il quale condivideva l’amore profondo per il borgo lariano.

Proprio il Sindaco Rusconi ha voluto dedicargli un commosso ricordo personale: “Piki era una persona buona, umile ma determinata… appassionato del suo Comune, un uomo del fare. Rimarrà nei miei ricordi. Quando ho iniziato la mia avventura come sindaco, aveva deciso di sostenermi. A lui ho chiesto consigli negli anni a seguire per prendere le mie prime decisioni. Una bella persona operosa e sempre disponibile”.

Ma la storia di “Piki” è anche una storia di eccellenza artigiana che si fa industria. Nel gennaio del 1979 aveva fondato le Officine Piki, una realtà nata a Bellano e specializzata inizialmente in accessori nautici e minuterie metalliche. Sotto la sua guida, l’azienda ha saputo evolversi, perfezionandosi nella lavorazione dell’acciaio inox e spostando la propria sede in una struttura più moderna a Vestreno, in Valvarrone. Un percorso di crescita costante che ha visto nel 2007 il passaggio del testimone ai figli, i quali hanno saputo proiettare l’eredità paterna verso le sfide dell’industria 4.0, introducendo tecnologie d’avanguardia come il recente impiego di robot umanoidi cognitivi.

Quella di Vitali è stata una parabola umana e professionale fatta di ingegno e dedizione, capace di trasformare una piccola officina in un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica, senza mai recidere le radici con il paesaggio e la comunità d’origine.

Pierluigi Piki Vitali lascia tre figli: Alessio, Davide e Filippo. I funerali non sono stati ancora annunciati.