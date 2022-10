A portarlo via appena 56enne una malattia

Parroco di Somana per tredici anni, dal 2015 prestava servizio nella comunità di Moltrasio

MANDELLO – Lutto per la comunità ecclesiastica mandellese: è morto a soli 56 anni Don Massimo Rossi. Per tredici anni parroco di Somana, parrocchia che ha lasciato nell’ottobre 2015 per prestare servizio a Moltrasio in provincia di Como, è scomparso a causa di una malattia scoperta un anno fa.

Tante le persone a Mandello ad aver trovato in lui un punto di riferimento durante i suoi anni di sacerdozio e che gli hanno voluto bene, un bene che era ricambiato da Don Massimo, il quale nel suo ultimo editoriale prima del definitivo commiato alla comunità scriveva:

“Con l’aiuto del Signore mi sono educato a volervi bene, visto che il voler bene non è una cosa immediata e scontata. Sono stati necessari il tempo che inesorabilmente trascorre, il condividere con voi l’esistenza quotidiana, i momenti belli e quelli dolorosi, perché l’amore nei vostri confronti nascesse e si fortificasse”.