Malore a Corenno Plinio, donna soccorsa dall’idroambulanza

L’allarme alle ore 16

In posto anche i Vigili del Fuoco

DERVIO – Soccorso persona nel pomeriggio di domenica sulle scalinate del Borgo di Corenno Plinio. La SOREU118 ha richiesto il supporto tecnico per il trasporto di una persona, una donna di 53 anni, che aveva avuto un malore.

In posto personale del distaccamento di Bellano e squadra SAF, hanno provveduto a imbarellare la persona in collaborazione dei sanitari e al trasporto fino al pontile, dove l’ idroambulanza del Soccorso Bellanese ha imbarcato la donna e trasportata in zona accessibile all’ambulanza per il seguente trasporto in ospedale.