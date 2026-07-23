Malore in mattinata a Dervio, soccorsa una donna di 60 anni

Intervento dei sanitari intorno alle 7.30 in via Diaz

La paziente è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo

DERVIO – Soccorsi in azione a Dervio nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio. L’allarme è scattato intorno alle ore 7.30 per una donna che avrebbe accusato un malore in via Armando Diaz.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’auto infermieristica da Bellano. I sanitari hanno soccorso la donna, 60 anni, che lamentava un dolore al petto e l’hanno trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).