Malore mentre nuota nel lago al Moregallo, grave 65enne

L’uomo è stato recuperato privo di sensi dai soccorritori

Sul posto elisoccorso, ambulanza, Carabinieri e Guardia Costiera

MANDELLO – Un uomo di 65 anni è stato recuperato privo di sensi nelle acque del lago, in prossimità della spiaggia sotto l’Hotel Nautilus, situata poco dopo la seconda galleria viaggiando in direzione Bellagio lungo via Statale, località Moregallo, nel Comune di Mandello. Si tratterebbe di Donato Frigerio, residente a Suello.

L’allarme è scattato intorno alle 17 di oggi, lunedì. Secondo le prime informazioni raccolte, il 65enne avrebbe accusato un malore mentre stava nuotando. Quando i soccorritori sono riusciti a recuperarlo, l’uomo era incosciente. I sanitari hanno accertato che il paziente si trovava in arresto cardiocircolatorio e hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione.

Sul posto intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza del 118, i Carabinieri e la Guardia Costiera, che hanno collaborato nelle operazioni di recupero e assistenza. Il 65enne è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle sue condizioni cliniche. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove comunicazioni ufficiali.