Malore nel lago, morto il 65enne soccorso

Donato Frigerio, 65 anni, di Suello, non ce l’ha fatta: si è spento poco dopo l’arrivo in Pronto Soccorso

MANDELLO DEL LARIO – E’ purtroppo deceduto in Pronto Soccorso il 65enne recuperato privo di sensi nelle acque del lago nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio. L’allarme era scattato verso le 17, alla spiaggia sotto l’Hotel Nautilus, sulla strada Lariana, località Moregallo, nel Comune di Mandello. Si tratta di Donato Frigerio, di Suello.

Secondo le prime informazioni raccolte, il 65enne avrebbe accusato un malore mentre stava nuotando. Quando i soccorritori sono riusciti a recuperarlo, l’uomo era incosciente. I sanitari hanno accertato che il paziente si trovava in arresto cardiocircolatorio e hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione.

Sul posto intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza del 118, i Carabinieri e la Guardia Costiera, che hanno collaborato nelle operazioni di recupero e assistenza. Il 65enne è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco dove purtroppo si è spento.