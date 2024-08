Malore sul pontile a Bellano, intervento dei soccorsi

Sul posto l’idroambulanza dell’Opsa di Lecco e il Soccorso Bellanese

La paziente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale

BELLANO – Intervento dei soccorsi a Bellano nel pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto. Poco prima delle ore 16 una donna di 79 anni ha accusato un malore sul pontile della navigazione, in via Tommaso Grossi.

Sul posto è intervenuta l’idroambulanza dell’Opsa Lecco (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) insieme all’ambulanza del Soccorso Bellanese. La paziente è stata valutata e, fortunatamente, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.