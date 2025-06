Malore sul Sentiero del Viandante a Bellano, soccorsi in azione

Impegnati i Vigili del Fuoco del nucleo Saf, supportati dal distaccamento di Bellano

L’uomo, 83 anni, si trovava in una zona impervia in località Oro. L’allarme nella serata di venerdì

BELLANO – I Vigili del Fuoco, nella serata di venerdì, sono intervenuti per un’operazione di soccorso sul Sentiero del Viandante, in località Oro, nel comune di Bellano. I soccorritori sono stati allertati intorno alle 20.30 per prestare assistenza a un uomo di 83 anni colto da malore lungo il percorso escursionistico

Data la posizione impervia e l’impossibilità di raggiungere l’infortunato con mezzi ordinari, si è reso necessario l’intervento con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, supportati dai Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Bellano.

Con loro anche il personale sanitario del Soccorso Bellanese, che ha prestato le prime cure alla persona coinvolta prima del trasporto in sicurezza fino al punto accessibile ai mezzi di soccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).