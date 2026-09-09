Maltempo a Colico, esonda il torrente Inganna: detriti e massi in via Chiaro

Notte di forti temporali sull’Alto Lago, dove resta alta l’attenzione per l’allerta arancione

Il torrente ha modificato in parte il proprio corso. Sul posto anche l’Utr di Regione Lombardia per le verifiche

COLICO – Una notte di forte maltempo e, al mattino, la conta dei danni. A Colico, nella zona di via Chiaro, il torrente Inganna è esondato trascinando a valle detriti, pietre e massi e creando apprensione tra i residenti.

Il torrente Inganna è uscito dal proprio alveo modificando in parte il suo corso, portando a valle materiale che ha invaso la viabilità locale. Diversi mezzi sono entrati in azione per rimuovere detriti, pietre e massi depositati dalla piena.

Nella mattinata è arrivato sul posto anche personale dell’Utr di Regione Lombardia, chiamato a verificare la situazione e le conseguenze provocate dall’esondazione. Al momento il quadro è ancora in aggiornamento e saranno le verifiche tecniche a chiarire l’entità complessiva dei danni.

“La situazione ora è sotto controllo – precisa la sindaca Monica Gilardi -. Danni ingenti si sono verificati su via Chiaro in località Robustello, segnalate criticità anche in due interrati. Siamo già intervenuti con ditte e mezzi adeguati a supporto della protezione civile per ripulire la zona dai detriti”.

Non è la prima volta nelle ultime settimane che Colico deve fare i conti con le conseguenze di precipitazioni particolarmente intense. Lo scorso 20 agosto l’ondata di maltempo aveva già interessato in maniera significativa l’Alto Lago, con Vigili del Fuoco impegnati tra Colico e la Valvarrone. Nei giorni successivi le piogge avevano inoltre reso impraticabile un tratto del Sentiero Valtellina nel territorio di Colico, dove si erano verificati dissesti e accumuli di materiale.

Sempre in seguito a quelle precipitazioni, grandi quantità di materiale legnoso trasportate dall’Adda si erano depositate sulle rive, costringendo il Comune a intervenire per la raccolta e la pulizia delle spiagge.

Allerta arancione sul Lecchese

La situazione di questa mattina si inserisce in un quadro meteorologico ancora delicato.

Per oggi, mercoledì 9 settembre, sul territorio lecchese è in vigore un’allerta arancione per temporali forti, con possibili fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e precipitazioni concentrate. Proprio per questo l’attenzione resta alta anche nelle prossime ore.