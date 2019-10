Maltempo, a Dervio preoccupa il Varrone. Attivato il piano di pre-allerta

Il Comune di Dervio in pre allerta per il maltempo

Varrone osservato speciale, per ora sotto del livello di esondazione

DERVIO – Non sostare sui ponti e lungo gli argini, allontanare le auto dai parcheggi e dai box nelle aree rischio esondazione: sono le indicazioni diramate ai cittadini dal Comune di Dervio che lunedì mattina ha attivato il piano di pre-allerta per il maltempo, come richiesto anche dalla Protezione Civile provinciale.

A causa delle piogge di questa notte e della mattina, il livello del Varrone si è alzato notevolmente ma al momento resta sotto controllo, monitorato dai tecnici del comune e della Protezione Civile: “Il livello idrometrico ha toccato i 190 questa mattina, il livello di esondazione è di 280 quindi c’è del margine, abbiamo però voluto avvisare la popolazione per evitare quanto accaduto questa estate” spiega il sindaco Stefano Cassinelli.

Lo scorso giugno, il Varrone era uscito dagli argini inondando parte del paese, metà cittadina era stata evacuata per il timore che la diga di Pagnona potesse tracimare. “La velocità di uscita dell’acqua dalla diga oggi è di 70 m d’acqua al secondo, a 100 è prevista l’evacuazione. Le condizioni meteo però dovrebbero migliorare quindi non dovrebbero esserci problemi di questo tipo. Non vogliamo creare preoccupazione ma solo informare la cittadinanza ed evitare di farci cogliere alla sprovvista”.

La Provincia monitora la diga

La Provincia di Lecco sta seguendo con particolare attenzione la situazione relativa alla diga di Pagnona.

“Questa mattina, dopo aver ricevuto la comunicazione del gestore della diga – spiega il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli – gli uffici provinciali coordinati da Fabio Valsecchi in via precauzionale hanno informato Anas, Rete ferroviaria italiana e tutti i Comuni della sponda orientale del lago sul possibile rischio idraulico a valle della diga; in relazione alla situazione meteo non si possono escludere ulteriori incrementi dell’invaso e di conseguenza delle portate rilasciate a valle. Insieme al Sindaco di Dervio abbiamo concordato una informativa di autotutela ai cittadini che si trovano vicino al torrente Varrone, per attivare azioni di monitoraggio nei punti critici ed eventuali azioni di contrasto a salvaguardia della pubblica incolumità e delle infrastrutture presenti. Il monitoraggio delle soglie è costante, anche in previsione delle precipitazioni previste nel pomeriggio. Il gestore è presente sul manufatto ed è pronto a segnalare un eventuale peggioramento della situazione sulla diga”.