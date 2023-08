Fortunatamente non ci sono stati feriti

L’incidente stamattina in via Corte di Giustizia

DERVIO – Fortunatamente non ci sono stati feriti. Nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano è stata inviata a Dervio poiché, a causa del maltempo, una pianta è piombata su un’auto. L’incidente è avvenuto in via Corte di Giustizia intorno alle ore 9, fortunatamente non si sono registrati feriti ma solamente danni al mezzo.