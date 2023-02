Mandello. Addio a Giorgio Ronchetti, pilastro della Canottieri Moto Guzzi

È stato allenatore della squadra giovanile di canottaggio

Amato nel mondo del canottaggio mandellese, fu campione iridato negli anni ’90. I funerali giovedì nella Chiesa di San Lorenzo ad Abbadia

MANDELLO – Canottaggio mandellese in lutto per la scomparsa di Giorgio Ronchetti, ex allenatore della squadra giovanile della Canottieri Moto Guzzi e atleta medagliato ai Mondiali. A darne novella la stessa ASD Canottieri Moto Guzzi, che sui suoi canali social scrive addolorata: “Ci dispiace darvi la triste notizia che ci ha lasciato il nostro amato Giorgio Ronchetti, allenatore e persona di fondamentale importanza per grandi e piccini.Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, rimarrai sempre nei nostri cuori”.

Estremamente conosciuto nel panorama del canottaggio locale e non solo, era amato dai suoi allievi ma anche da chi non ha avuto modo di averlo come mentore, come il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, che ha voluto dedicargli un ricordo: “Ho iniziato tardi a remare e non ho avuto la fortuna di averti come allenatore. Non hai mai mollato il sorriso, non hai mai mollato al dolore, non hai mai mollato davanti ai piccoli e grandi acciacchi fisici, non hai mai mollato davanti alle difficoltà della canottieri. Grazie mille per tutto il tempo che hai dedicato a tutti i ragazzi che, con te, sono diventati Grandi. Buon viaggio Giorgio. Stai vicino a tutti anche da lassù”.

Durante la sua carriera da atleta, Ronchetti ha raggiunto risultati sportivi degni di nota: nel settembre 1993 vinse nel ‘quattro con’ la medaglia d’oro ai Mondiali Master di Vienna, insieme a Giovanni Pandiani, Renato Alippi e Massimo Chissotti, oltre a ‘Franchino’ Zucchi, il timoniere) sia nell’otto, in barca con Bruno Zucchi, Eros Goretti, Osvaldo Morganti, Giovanni Pandiani, Eros Cantoni, Massimo Chissotti e Renato Alippi, ancora con Zucchi timoniere. Nella stessa competizione ma a Groningen, in Olanda, conquistò l’anno successivo un’altra medaglia d’oro.

I funerali saranno celebrati questo giovedì, 23 febbraio, alle ore 14.30 presso la chiesa di San Lorenzo ad Abbadia. A precederli il Santo Rosario, sempre nella stesso edificio religioso, domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 20.

VIDEO – Giorgio Ronchetti proposto come socio onorario della Canottieri

(30 marzo 2022)