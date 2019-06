Mandello, ancora odori… ‘molesti’. Martedì il sindaco incontra l’azienda

Il problema ‘olfattivo’ già sollevato dai cittadini continua a creare disagi

Al centro della discussione le emissioni dell’azienda Gilardoni Vittorio

MANDELLO – Le segnalazioni continuano e si moltiplicano mentre torna a crescere l’insofferenza degli abitanti nelle vicinanze della Gilardoni Vittorio, azienda mandellese dalla quale si sprigionerebbero gli odori industriali che stanno creando forti disagi ai residenti della zona.

Il caso è noto da tempo e sollevato nell’autunno scorso dalla nascita di un apposito comitato di cittadini che ha chiesto l’intervento del Comune e delle autorità preposte.

Gli incontri già avvenuti tra amministrazione comunale e azienda, con i referenti di Arpa, e gli interventi promessi dalla Gilardoni (la modifica tecnica e l’installazione di sensori sui camini) ad oggi sembrano non aver cambiato la situazione.

“Martedì incontreremo di nuovo l’azienda per fare il punto della situazione e cercheremo di capire cosa è stato fatto – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – le ultime informazioni che abbiamo non sembrano positive, così come le analisi effettuate dall’Arpa che, questa volta, qualcosa da sistemare l’hanno registrata anche loro”.

Quello di martedì si prospetta come un incontro decisivo. L’amministrazione comunale sarebbe infatti pronta a dare il suo ‘ultimatum’ all’azienda.