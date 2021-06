Mandello. Auto contro scooter, elisoccorso un 71enne

L’incidente è avvenuto in via Oliveti alle 18.51 circa

MANDELLO – Incidente a Mandello, in via Oliveti, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, nel quale è rimasto ferito un uomo di 71 anni portato all’ospedale di Cantù in elicottero in codice giallo.

L’uomo era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrato con un’auto. Ad avere la peggio è stato il 71enne disarcionato dalla sua due ruote e caduto violentemente a terra procurandosi un trauma cranio facciale.

Immediata la chiamata ai soccorsi che ha visto giungere sul posto un’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso di Como. All’uomo sono state prestate le prime cure quindi è stato elistrasportato all’ospedale di Cantù. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale di Mandello per effettuare i rilievi estabilire l’esatta dinamica del sinistro.