Mandello, auto in fiamme lungo la SS 36: intervengono i Vigili del Fuoco

E’ successo oggi, venerdì, poco dopo le 13

La macchina viaggiava in direzione Nord

MANDELLO – Auto in fiamme lungo la SS 36 poco prima di Mandello.

E’ successo poco dopo le 13, quando per cause ancora da appurare, si sono sprigionate le fiamme dall’auto in transito lungo la strada statale.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco di Lecco che hanno spento le fiamme.

Già questa mattina lungo la SS 36, all’altezza del Comune di Desio, un’auto aveva preso fuoco a seguito del tamponamento con un’altra vettura. Fortunatamente la donna di 28 anni alla guida del mezzo incendiato era uscita illesa dall’abitacolo (vedi articolo).