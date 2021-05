La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 11 di oggi, venerdì 21 maggio

Sembrerebbe che l’uomo sia caduto dal tetto di una baita situata nei boschi sopra l’abitato di Somana

MANDELLO – Intervento dei sanitari e dei tecnici del Soccorso alpino questa mattina, venerdì, poco prima delle 11 nei boschi sopra l’abitato di Somana, frazione di Mandello per un uomo che sembrerebbe sia caduto dal tetto di una baita.

Una caduta che purtroppo si è rivelata fatale: l’uomo, 75 anni, è infatti morto poco dopo l’arrivo dei sanitari. In volo si era anche alzato l’elisoccorso dall’ospedale Sant’Anna di Como, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare.