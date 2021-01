Mandello, cani finiscono nel dirupo: soccorsi, uno dei due non ce l’ha fatta

Il salvataggio dei pompieri ieri a Mandello per due cani precipitati

Uno dei due animali non ce l’ha fatta

MANDELLO – Disavventura finita male, ieri a Olcio di Mandello, per due cani precipitati ai piedi di una falesia. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 16 per intervenire e recuperare i due animali. Imbragati, sono stati riportati a valle. Purtroppo per uno dei due cani non c’è stato nulla da fare.

In giornata i Vigili del Fuoco del gruppo Saf di Lecco erano già intervenuti per una persona scomparsa a Berbenno in Valtellina, due operatori fluviali sono stati inviati in posto per collaborare con altre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da varie provincie per la ricerca sul fiume Adda che purtroppo non hanno dato esito.