Mandello, donna travolta da un’auto in via Parodi

Incidente a Mandello, 64enne investita da una vettura

Sbalzata di diversi metri, è stata trasportata in ospedale

MANDELLO – Ha riportato una ferita alla testa e la contusione di una spalla ma non sarebbero gravi le condizioni della 64enne investita lunedì in via Parodi a Mandello del Lario.

Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno in via Emanuele Parodi. La donna (F.L), travolta dal mezzo, sarebbe stata sbalzata di circa quattro metri cadendo rovinosamente sull’asfalto. Soccorsa dai sanitari, la 64enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Manzoni.