Mandello, due giovani positivi al virus dopo una vacanza in Grecia

Tampone positivo per due ventenni di Mandello rientrati dalla Grecia

In isolamento anche altri due ragazzi che erano con loro ma risultati negativi al virus

MANDELLO – Dopo tante settimane senza contagi, a Mandello si segnalano due nuovi casi di Coronavirus: si tratta di due giovani residenti in paese e appena rientrati da una vacanza in Grecia.

Il tampone effettuato sui due ventenni ha dato esito positivo ed ora i due ragazzi sono in quarantena. I due giovani mandellesi erano partiti per la vacanza insieme ad altri due coetanei, il test effettuato su questi ultimi non ha dato evidenze del virus ma anche loro si trovano ora in isolamento.

“Speravo di non doverne più fare” commenta il sindaco Riccardo Fasoli scrivendo e diffondendo l’ultimo bollettino sui casi di Coronavirus a Mandello.

Nella cittadina lariana sono una decina al momento le persone in isolamento fiduciario per sintomi sospetti.

“In questa fase della pandemia non ci sono particolari restrizioni di movimento – ha ricordato Fasoli – ma vanno seguite attentamente le regole riguardanti l’utilizzo della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale. Attenzione quindi ai luoghi affollati: discoteche, chiuse in Italia ma aperte all’estero, e tutto ciò che non permette il rispetto delle regole sopra citate”.