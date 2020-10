Mandello e Oliveto piangono la morte di mons. Luigi Prandi

Si è spento a 79 anni monsignor Luigi Prandi

Originario di Mandello, per quarant’anni è stato parroco a Vassena di Oliveto

MANDELLO – Una delle figure religiose più importanti del basso Lario, è venuto a mancare mons. Luigi Prandi, originario di Mandello e per 40 anni parroco di Vassena, frazione di Oliveto Lario.

Classe 1941, mons. Prandi aveva iniziato la sua esperienza sacerdotale nella sua Mandello, fino al 1975. presso la parrocchia di San Lorenzo, ed era stato anche insegnante alla scuola media Alessandro Volta di Mandello e al Badoni di Lecco.

In questi ultimi anni era tornato nel suo paese natale a trascorrere la vecchiaia dopo aver lasciato il testimone di parroco di Vassena a don Simone Tiraboschi.

Nel 2016 aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio, un ministero iniziato nel 1966.

“In quegli anni la gente si accorgeva facilmente di noi, anche perché eravamo tanti. Credo tuttavia che pochi intuivano che sotto la veste talare di ciascuno di noi batteva un cuore, con tutti i problemi dei nostri 25 anni: l’amore, l’attesa, la paura, la speranza. E pochi riuscivano a scorgere i tumulti nascosti dentro di noi – aveva raccontato lo stesso mons. Prandi durante una delle celebrazioni che si erano tenute in suo onore – Oggi è diverso. La gente si accorge meno di noi e non ci identifica più per l’uniformità dell’abito, ma non è detto che non ci riconosca. Occorre allora un tocco di classe spirituale, occorre focalizzare la nostra identità, occorre avere una esemplarità discreta”.

“Non pratichiamo autoriduzioni sul prezzo di copertina dei nostri propositi, non concediamoci sconti sui rigori del sacrificio – aveva esortato i suoi colleghi sacerdoti – E non cerchiamo consensi, ricordando sempre che Cristo si fece povero, da ricco che era”.

Nello stesso anno, don Luigi aveva pianto suo cugino Gigi Alippi, grande alpinista lecchese e volto storico dei Ragni. Il monsignore aveva presieduto i funerali che si erano svolti nella piccola chiesa dedicata al Sacro Cuore, ai Piani Resinelli.