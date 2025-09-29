Mandello. Escursionista precipitato, Soccorso Alpino al lavoro

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco prima delle 20:30 questa sera, lunedì
L’uomo sarebbe scivolato mentre stava percorrendo un sentiero in località Gardata
MANDELLO DEL LARIO – Serata di lavoro per i volontari del Soccorso Alpino di Mandello e Lecco impegnati per un escursionista infortunatosi in zona Gardata, località posta sul versante nord ovest dello Zucco di Pissavacca (1241 m).
Dalle prime informazioni emerse, che dovranno essere ufficializzate, l’escursionista sarebbe scivolato dal sentiero, precipitando verso un torrente. Ferito ma coscente l’escursionista poco prima delle 20:30 ha allertato i soccorsi.
I volontari del Soccorso Alpino si sono quindi mobilitati per raggiungere il ferito. Al momento della pubblicazione (ore 23:10) l’intervento è ancora in corso.
Aggiornamenti non appena possibile.