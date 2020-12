Mandello. Incidente in Statale 36, donna trasportata all’ospedale di Lecco

Brutto incidente poco prima delle 8.30 di oggi, 24 dicembre

Sul posto i Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano che hanno estratto la donna dall’auto

MANDELLO – Mattinata di lavoro quella di oggi, giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Gli uomini da Lecco e dal distaccamento di Bellano sono intervenuti per un brutto incidente avvenuto lungo la Statale 36, in direzione Milano, all’altezza di Mandello.

Un incidente impressionante, con un’auto, una Fiat 500, andata completamente distrutta. La squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto lavorare non poco per estrarre una donna di 47 anni che viaggiava a bordo dell’auto. Tramite l’utilizzo di divaricatori hanno tolto le portiere del mezzo e consegnato la ferita ai sanitari.

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento. Sul posto anche l’ambulanza del Soccorso Bellanese che ha trasportato la donna all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’accaduto.