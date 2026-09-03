Mandello, infortunio sul lavoro in un capannone: operaio cade dal tetto

L’incidente durante alcuni lavori di manutenzione in via Dante. L’uomo sarebbe precipitato per quattro metri dopo aver messo un piede su una porzione di soletta

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza, automedica e Carabinieri

MANDELLO – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, in via Dante Alighieri a Mandello, coinvolto un operaio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando lavori di manutenzione all’interno di un capannone con copertura ad arco. A metà della struttura si trova una soletta in cemento sulla quale l’operaio stava lavorando. Nella parte terminale, però, sarebbe presente anche una zona realizzata con pannelli più leggeri, assimilabile a un controsoffitto. L’uomo, non accorgendosi della differenza di struttura, avrebbe messo il piede proprio su quella parte, che avrebbe ceduto sotto il suo peso.

La caduta sarebbe stata di circa quattro metri. Sotto il punto della precipitazione era parcheggiato anche un camper, ma l’uomo non sarebbe finito sul mezzo, atterrando invece direttamente sulla pavimentazione in cemento del capannone.

​Sul posto sono prontamente giunti una squadra dei Vigili del Fuoco di prima partenza, un’autoscala e il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area. Presenti sul luogo dell’evento anche i Carabinieri per i rilievi di competenza e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure mediche.

Al momento il lavoratore è ancora in fase di soccorso e non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Saranno i successivi accertamenti a chiarire in modo definitivo la dinamica dell’incidente.