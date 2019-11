Mandello, lite in famiglia. Mamma ferita alla mano con un coltello

Litigio tra madre e figlio finisce con il ferimento del genitore

La madre avrebbe cercato di disarmare il giovane

MANDELLO – Carabinieri e soccorritori, nel tardo pomeriggio di venerdì in via Segantini a Mandello, dove una donna è stata soccorsa per una ferita da lama ad una mano.

Secondo quanto emerso finora, la donna, una madre di origine straniera, sarebbe rimasta ferita al culmine di una lite con il figlio adolescente. Il ragazzo avrebbe impugnato un coltello e il genitore, cercando di sottrargli la lama, si sarebbe provocata un taglio alla mano.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario mentre i carabinieri, giunti con due pattuglie, si sono adoperati per ricostruire l’accaduto.