Una persona soccorsa dopo un malore allo Zucco di Manavello

L’intervento dei Vigili del Fuoco con Soccorso Alpino e 118

MANDELLO – E’ stata trasportata in ospedale in codice verde la persona soccorsa in tarda mattinata allo Zucco del Manavello, che si erge sopra l’abitato di Mandello del Lario.

Mobilitati i Vigili del Fuoco con il Soccorso Alpino e l’elicottero del 118 con il quale l’escursionista è stato trasferito all’ospedale Manzoni di Lecco.