Cinque auto e un camion coinvolti nel maxi tamponamento

Intervento dei soccorsi intorno alle 12, strada chiusa in direzione Milano

MANDELLO – Maxi incidente sulla SS36, all’altezza del comune di Mandello, in direzione Milano (Sud). La chiamata ai soccorsi è scattata pochi minuti prima delle 12 di oggi, sabato 6 febbraio, per un incidente che ha visto coinvolte ben cinque auto e un camion.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, oltre a due ambulanze, un’automedica e alla Polizia Stradale. Al momento sarebbero quattro le persone rimaste ferite: due ragazze di 21 e 24 anni, un ragazzo di 21 e un uomo di 71 anni soccorsi in codice giallo (mediamente critico)

La Statale 36 è chiusa al traffico in direzione Sud per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano (km 75,300).

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Presente anche il personale Anas al lavoro per ripristinare la transitabilità appena possibile.