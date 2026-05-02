Mandello, persona dispersa nel lago: ricerche in corso

Il dispositivo di emergenza è stato attivato immediatamente con il coinvolgimento di diversi enti. Sul posto stanno operando la Guardia Costiera (AREU) e i Vigili del Fuoco di Lecco, con il coordinamento della centrale operativa SOREU Laghi.

Tra i mezzi sanitari inviati figurano un’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’auto infermieristica, entrambi attualmente impegnati nella missione in corso.

Le ricerche si stanno svolgendo con un importante dispiegamento di forze specializzate. In azione l’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, affiancato dalla squadra sommozzatori (SMTZ), da squadre di terra e da soccorritori acquatici, impegnati a perlustrare l’area sia dalla superficie che in profondità.

Le operazioni risultano particolarmente complesse e sono attualmente coordinate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, che sta gestendo tutte le fasi dell’intervento.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.