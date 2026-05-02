Mandello, persona dispersa nel lago: ricerche in corso

Massiccio intervento di Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e mezzi di soccorso in via Statale
MANDELLO – Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, a Mandello, dove sono in corso le operazioni di ricerca di una persona caduta nelle acque del lago in via Statale, nei pressi della Canottieri. L’allarme è scattato poco dopo le 14.
Il dispositivo di emergenza è stato attivato immediatamente con il coinvolgimento di diversi enti. Sul posto stanno operando la Guardia Costiera (AREU) e i Vigili del Fuoco di Lecco, con il coordinamento della centrale operativa SOREU Laghi.
Tra i mezzi sanitari inviati figurano un’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’auto infermieristica, entrambi attualmente impegnati nella missione in corso.
Le ricerche si stanno svolgendo con un importante dispiegamento di forze specializzate. In azione l’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, affiancato dalla squadra sommozzatori (SMTZ), da squadre di terra e da soccorritori acquatici, impegnati a perlustrare l’area sia dalla superficie che in profondità.
Le operazioni risultano particolarmente complesse e sono attualmente coordinate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, che sta gestendo tutte le fasi dell’intervento.
Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.