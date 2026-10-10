Mandello piange Marco Guitto, scomparso a 56 anni

Viveva a Somana con la famiglia, lavorava alla Gilardoni Raggi X ed era impegnato anche nella rappresentanza sindacale

I funerali lunedì 12 ottobre alle 10.30 nella chiesa di Sant’Abbondio

MANDELLO – Una vita legata alla famiglia, al lavoro e alla comunità di Mandello, con l’impegno sindacale e una passione per il ballo country coltivata insieme agli amici. La comunità piange Marco Guitto, scomparso a 56 anni, originario di Pozzuoli ma da tempo residente a Somana.

Lavorava alla Gilardoni Raggi X, dove accanto all’attività professionale aveva scelto di impegnarsi direttamente anche nella rappresentanza dei lavoratori, entrando nel 2024 nelle fila della UILM.

A raccontare un altro lato della sua vita era invece la passione per il ballo country: Marco frequentava il gruppo “La Gang degli Orsi”, con cui condivideva momenti di musica, amicizia e partecipazione alle iniziative locali.

Oltre alla moglie Chiara Poletti e ai figli Giulia e Mattia, lascia la mamma Fernanda, i fratelli Edmondo e Lorenzo, la sorella Alessandra e tutti i familiari.

Il funerale sarà celebrato lunedì 12 ottobre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Abbondio a Somana, preceduto alle 10 dalla recita del Rosario. Successivamente Marco proseguirà per il Tempio Crematorio.

La famiglia ha scelto poche parole per accompagnarne il ricordo: “Siamo grati del ricordo che abbiamo di te”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale dell’Ospedale Manzoni di Lecco per le cure prestate. In luogo dei fiori, la famiglia invita a devolvere eventuali offerte al Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario.