Mandello, rapinata in casa: denunciato l’ex compagno

Tempo di lettura: 1 minuto

MANDELLO – Ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita e percossa nella sua abitazione dal suo ex, pronto poi a lasciare l’appartamento impossessandosi anche di 80 euro. Sembrerebbe che ci sia una relazione d’amore finita male dietro la rapina che si è consumata giovedì sera a Mandello, nella frazione di Olcio. Ieri, venerdì i carabinieri della stazione di Mandello hanno denunciato, al termine di una spedita attività di indagine, un uomo di 54 anni, residente a Torino, anche se temporaneamente domiciliato a Mandello. La sua ex, una donna di 42 anni, residente in paese, lo ha infatti accusato di aggressione e del furto di denaro. Il caso è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.