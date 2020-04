Mandello, rientra in casa per evitare la sanzione e si becca la denuncia

Visto in strada, rientra in casa per evitare il controllo

La Polizia Locale di Mandello torna e lo denuncia

MANDELLO – Era stato notato su una panchina in strada, senza mascherina e con un bicchiere di vino in mano, ma quando gli agenti della Polizia Locale si sono avvicinati, si sarebbe allontanato facendo rientro nella sua abitazione: è successo nel weekend di Pasqua a Mandello del Lario.

Gli agenti, dopo una verifica, sono risaliti alla sua identità e il giorno dopo hanno suonato alla sua porta di casa. La sanzione per aver violato la quarantena (pur restando nelle vicinanze di casa ma senza motivi necessari o legati all’attività motoria) però, si è trasformata in una denuncia per essersi sottratto all’identificazione da parte delle forze dell’ordine e per aver violato le norme anti-virus.

Nelle ultime settimane a Mandello sono state elevate una trentina di sanzioni a persone che non stavano rispettando le misure restrittive. Tra loro anche un cittadino solito a girare in bici che, dopo precedenti ammonimenti verbali, è stato sanzionato.

“Ci sono anche i corridori ‘notturni’ e chi l’altro giorno se ne stava in vetta al Sileggio, lo abbiamo visto con il cannocchiale ma non siamo riusciti a riconoscerlo – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – va però detto che la maggior parte dei cittadini è rispettosa dei provvedimenti e resta in casa. Altri, paradossalmente alcuni dei leoni da tastiera di cui leggiamo i commenti sui social, sono meno rispettosi e li vediamo troppo spesso girare per il paese”.