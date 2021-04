Incidente in bici a Mandello per un uomo di 50 anni residente in zona

E’ stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso

MANDELLO – Serio incidente quello accaduto nel pomeriggio di venerdì lungo via per Maggiana a Mandello: un uomo di 50 anni è stato soccorso dopo essere caduto con la bici all’altezza della rotatorio per il nuovo svincolo.

Il cinquantenne, residente in zona, è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e ricoverato in codice rosso.