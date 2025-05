Mandello. Scivola e si infortuna lungo il sentiero del fiume, grave un 78enne

I soccorsi allertati in codice rosso intorno alle 16

L’uomo, un 78enne, soccorso in codice rosso con diversi traumi

MANDELLO DEL LARIO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì, sopra Somana, a Mandello, per un escursionista infortunato dopo una caduta avvenuta lungo il sentiero del Fiume. Pare che la persona, un uomo di 78 anni, sia finita in un dirupo, in una zona particolarmente impervia.

In posto si sono portati i soccorritori, allertati in codice rosso: presenti i tecnici del Soccorso Alpino di Lecco, i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso del 118 da Como e i sanitari. Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente complesse a causa della zona impervia.

L’uomo, che sarebbe della zona, è stato recuperato con un trauma cranico, al volto e ad un arto superiore. E’ stato elitrasportato in gravi condizioni all’Ospedale di Varese Circolo.