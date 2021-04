L’incidente è avvenuto lungo via per Maggiana

Trasportato in ospedale dopo la caduta, il 50enne non ce l’ha fatta

MANDELLO – Tragico incidente quello accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì, lungo via per Maggiana a Mandello dove un uomo di 50 anni, residente ad Abbadia, è stato soccorso dopo essere caduto con la bici all’altezza della rotatoria per il nuovo svincolo di Mandello.

Trasportato in ospedale a Lecco, non ce l’ha fatta. A perdere la vita è stato Gabriele Riva, geometra, professionista conosciuto nel lecchese, sposato e padre di due figli, famiglia con la quale viveva ad Abbadia nella frazione di Crebbio.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro insieme all’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’automedica del 118 e l’elisoccorso di Como. Il 50enne, mentre transitava da via per Maggiana in bicicletta, forse per evitare un veicolo (dettaglio al vaglio delle forze dell’ordine), avrebbe perso il controllo della bicicletta finendo contro il muro laterale alla strada, picchiando violentemente la testa.

Le sue condizioni sono apperse subito gravi allo staff medico sanitario intervenuto e purtroppo vana è stata la corsa all’ospedale Manzoni di Lecco dove è deceduto.