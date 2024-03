Mandello: trovato cadavere nei boschi. Si tratterebbe di un uomo scomparso nel 2019

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, venerdì

A lanciare l’allarme alcune persone che stavano tagliando la legna nel bosco. Potrebbe trattarsi di Sergio Coghi

MANDELLO – Macabro ritrovamento questa mattina, venerdì 8 marzo, nei boschi sopra Mandello. Sul sentiero tra Rongio e Maggiana è stato infatti recuperato il cadavere di un uomo.

A lanciare l’allarme sembrerebbe che siano state alcune persone che stavano tagliando la legna nei boschi sopra l’abitato di Mandello.

Alcuni elementi ritrovati a fianco del cadavere hanno portato a ipotizzare che si possa trattare di Sergio Coghi, l’uomo di 85 anni scomparso nell’ottobre 2019, quando era uscito dalla sua casa a Mandello senza far più ritorno. Molto conosciuto in città, Coghi era impegnato e vicino al mondo associativo mandellese, in particolar modo al Cai Grigne.