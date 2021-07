Mandello. Vandalizzata la mostra fotografica dedicata alla Moto Guzzi

I vandali hanno agito nella notte tra venerdì e sabato

Il sindaco: “Ci sono delle regole che vanno rispettate e vanno fatte rispettare. Questo lo dico anche alle famiglie”

MANDELLO – “Mostra montata, mostra vandalizzata. Evito di lasciarmi andare in definizioni che non si addicono ad un sindaco. Considerando la presenza delle telecamere e di effetti personali abbandonati preferirei che i colpevoli si presentino in comando (della Polizia Locale, ndr) prima che gli si vada a suonare il campanello”.

Il messaggio postato questa mattina, sabato, sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Mandello Riccardo Fasoli è tanto sintetico quanto chiaro, ed è rivolto ai responsabili della devastazione della mostra fotografica dedicata alla Moto Guzzi “100 anni dell’aquila”.

Nottetempo c’è chi, per grossolana ignoranza e becero divertimento, ha deciso di prendere di mira la mostra fotografica dedicata alla Moto Guzzi allestita ai giardini di Mandello: immagini rovinate, pannelli staccati, se la sono presi anche con un cestino dell’immondizia.

A fronte dell’ennesimo atto vandalico che popola l’ormai ricco elenco di quelli compiuti nel lecchese, il sindaco di Mandello è categorico di fronte ad fenomeno, che sta diventato una piaga inarginabile ai danni della collettività.

“Non è più tempo di giustifcare certe azioni e certi comportamenti – dichiara – La situazione sta degenerando e dobbiamo evitare che sfugga di mano. Ci sono delle regole che vanno rispettate e vanno fatte rispettare. Questo lo dico anche alle famiglie. Nel contempo chiedo anche alle forze dell’ordine, con le quali mi interfaccerò, di mettere un focus su questo tipo di azioni, perchè ritengo sia fondamentale intervenire prontamente per arginare il problema prima che diventi troppo grande e ingestibile”.