Transennato e vietato al transito un tratto di via Parini a Mandello

In mattinata un’automobilista aveva lanciato l’allarme dopo aver colpito un sasso in auto

MANDELLO – Per questioni di sicurezza è stato chiuso nel pomeriggio un tratto di via Parini, tra piazza IV novembre e via Antonio Carcano, in attesa delle verifiche sulla stabilità del muro che sovrasta la strada.

Lo ha fatto sapere il sindaco Riccardo Fasoli. Il fatto è legato a quanto accaduto all’alba di venerdì proprio in via Parini dove, poco prima delle 5 della mattina, una donna ha contattato i soccorsi dopo aver colpito con la propria vettura una roccia che era sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo, mentre i sanitari hanno trasportato in ospedale la donna e il suo bambino di 3 anni per un accertamento, venendo dimessi poco dopo.

L’episodio ha spinto il Comune ad un approfondimento sulla sicurezza del muro che scorre accanto alla via, vietando nel frattempo il transito sulla strada.