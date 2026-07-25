Menaggio. Si tuffa nel lago e non riemerge, impegnato nelle ricerche anche il Soccorso Bellanese

Salvato un ragazzo di 16 anni, proseguono le ricerche della seconda persona dispersa

Imponente macchina dei soccorsi in azione con Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, sommozzatori ed elicottero Drago

MENAGGIO (CO) – È in corso una vasta operazione di ricerca e soccorso nelle acque del Lago di Como, a Menaggio, dove una persona risulta dispersa dopo essersi tuffata da un’imbarcazione.

L’allarme è scattato alle 12.39 in via Armando Diaz, quando alla Sala Operativa della Guardia Costiera del Reparto Operativo Laghi sono giunte, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, diverse segnalazioni relative a una persona che non era più riemersa dopo essersi lanciata in acqua da un natante sul quale si trovavano anche i suoi tre figli.

Secondo le informazioni disponibili, nell’episodio sarebbero rimaste coinvolte due persone. Un ragazzo di 16 anni è stato recuperato vivo, mentre una seconda persona risulta ancora dispersa.

Immediata l’attivazione della macchina dei soccorsi. La Guardia Costiera, con il mezzo nautico dislocato a Menaggio, ha raggiunto rapidamente il luogo dell’intervento, avviando le ricerche in superficie e raccogliendo le indicazioni dei presenti per individuare con la maggiore precisione possibile il punto della scomparsa.

Contemporaneamente è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Como, che hanno inviato sul posto i sommozzatori e l’elicottero Drago da Milano. Alle operazioni partecipa anche un mezzo nautico proveniente da Dongo.

Nelle ricerche è impegnato anche il Soccorso Bellanese, intervenuto con il proprio gommone di soccorso insieme all’OPSA della Croce Rossa, oltre a un’automedica e a diverse ambulanze inviate da AREU. Presenti inoltre i Carabinieri di Menaggio e il personale della Guardia Costiera del 3° Nucleo di Menaggio, che stanno coordinando le attività via terra.

Le operazioni si presentano particolarmente complesse. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, il tratto di lago interessato è caratterizzato da un fondale che scende rapidamente da circa 25 metri fino a oltre 100 metri di profondità, rendendo più difficili le ricerche del disperso.