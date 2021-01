Montagna. Tre interventi di soccorso all’Alpe Era, al Giumello e al Monte Tesoro

Escursionista infortunato all’Alpe Era di Mandello

Soccorso uno sciatore all’Alpe Giumello di Casargo

MANDELLO / CASARGO – Tre interventi nella giornata di oggi, domenica 10 gennaio, da parte del personale del Soccorso Alpino.

La prima chiamata è arrivata poco prima delle 12 dall’Alpe Era, sopra l’abitato di Mandello del Lario per un escursionista infortunato.

Nulla di grave per il 60enne coinvolto nell’episodio, impossibilitato a proseguire per una caviglia slogata. I soccorritori lo hanno raggiunto e hanno iniziato le operazioni per riportarlo a valle. Un elisoccorso li ha raggiunti e ha consentito più velocemente il trasporto verso l’ospedale Manzoni in codice verde.

Intorno alle 16.30, un altro intervento in montagna, questa volta all’Alpe Giumello, nel comune di Casargo per uno sciatore ferito dopo una caduta. Mobilitato l’elicottero del 118 di Como per il recupero dell’infortunato. Allertato anche il soccorso alpino.

Terza chiamata poco prima delle 17 per soccorrere due escursionisti in difficoltà a scendere dal monte Tesoro, sopra Carenno. Il Soccorso Alpino si è recato a Colle di Sogno per prestare aiuto insieme ai vigili del Fuoco di Lecco alle due persone, le cui condizioni di salute sarebbero comunque buone.