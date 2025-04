Moregallo, morto il sub soccorso in gravi condizioni

L’uomo aveva accusato un malore durante l’immersione

Nonostante i soccorsi, è purtroppo deceduto in Ospedale

MANDELLO – E’ purtroppo deceduto il sub soccorso in gravissime condizioni nel primo pomeriggio di oggi, sabato, in località Moregallo, dopo aver accusato un malore durante un’immersione.

L’allarme era scattato intorno alle 13 per due persone di 63 e 64 anni, residenti fuori provincia, entrambe impegnate in un’immersione presso la spiaggia di fronte al Rapa Nui, una località frequentata dai sub. Qualcosa però è andato storto per uno dei due sub che nel risalire non avrebbe rispettato le cosiddette tappe di decompressione, circostanza che ha aggravato le sue condizioni.

Raggiunto dai soccorsi (in posto due ambulanze, due automediche, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso da Como), l’uomo è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato all’ospedale Manzoni d’urgenza. Nonostante il prodigarsi dei sanitari l’uomo è deceduto.