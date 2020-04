Morti due giovani: tragedia in un appartamento a Colico

Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati trovati senza vita in un’abitazione di Colico

Con loro altri tre giovani, la morte forse dovuta ad un’overdose. Indagano i carabinieri

COLICO – E’ finita in tragedia la serata in un appartamento in via Nazionale a Colico dove due giovani sono stati trovati privi di vita dai soccorritori intervenuti dopo una chiamata d’emergenza.

Si tratterebbe di due ragazzi, di 18 e 19 anni residenti fuori provincia, in due comuni non lontani dal paese dell’Alto Lario. All’interno dell’abitazione, al terzo piano di una palazzina, sarebbero state trovate anche due ragazze e un terzo giovane che non hanno necessitato trasporto in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni, pare che il gruppo avesse passato la serata insieme, forse una festa improvvisata, quando due di loro avrebbero accusato un grave malore, accasciandosi a terra.

Anche l’elisoccorso è stato mobilitato insieme all’automedica e all’ambulanza del Soccorso Bellanese e i Vigili del Fuoco da Morbegno. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

La causa della morte potrebbe essere legata ad un’intossicazione da sostanze stupefacenti. Un riscontro ufficiale si potrà avere dopo gli accertamenti dei Carabinieri che sono intervenuti insieme ai sanitari e hanno effettuato le prime verifiche.