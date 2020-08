In difficoltà col materassino nel lago: salvati dai Vigili del Fuoco

Si erano spinti troppo al largo e hanno chiesto aiuto

I quattro ragazzi sono stati portati a riva sani e salvi

ABBADIA LARIANA – Erano in acqua su un materassino, ma quando è stata l’ora di rientrare si sono resi conto d’essersi spinti troppo al largo e avere difficoltà a tornare a riva: così quattro ragazzi hanno chiesto aiuto. Ad intervenire, nel tardo pomeriggio a Abbadia Lariana, sono stati i vigili del fuoco di Lecco.

I soccorsi sono scattati verso le 18.45. Sul posto, all’altezza di via Nazionale, è intervenuta anche l’ambulanza da Mandello. Ma i ragazzi, non avendo bisogno di cure, hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso.