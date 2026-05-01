Nessuna traccia del 67enne scomparso da Abbadia, proseguono le ricerche

Impegnati i vigili del fuoco con diversi nuclei specializzati nella ricerca persone

Tiziano R., dopo aver trascorso la mattinata di ieri nell’orto in frazione Linzanico, non ha fatto rientro a casa

ABBADIA LARIANA – Proseguono anche nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio, le ricerche dell’uomo scomparso dalla giornata di ieri, giovedì, da Abbadia Lariana. Tiziano R., 67 anni, dopo aver trascorso la mattinata nel suo orto in frazione Linzanico non ha fatto rientro a casa per il pranzo.

Nel pomeriggio sono scattate le ricerche con i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino che, purtroppo, non hanno dato ancora nessun esito. Si continua a cercare anche oggi, venerdì 1° maggio, attivati i Vigili del fuoco con droni, cinofili, personale dotato di Imsi Catcher per la localizzazione del segnale telefonico, squadre Saf (speleo alpino fluviale) e Tas (topografia applicata al soccorso). In posto anche l’unità di comando locale per gestire e coordinare le operazioni.