L’allarme è scattato poco dopo le 11.30

Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco e carabinieri

OLIVETO – Erano in spiaggia a prendere il sole e a giocare quando sono stati travolti da un albero che, improvvisamente, è caduto a terra. Paura questa mattina, domenica 11 luglio, per una famiglia che aveva deciso di trascorrere la domenica sulle spiagge del Lario.

Intorno alle 11.30, per motivi al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, un albero è crollato a terra, colpendo la famigliola che si era sistemata lì sotto per trovare ristoro.

E’ possibile che la pianta si possa essere spezzata a causa del maltempo dell’ultima notte, il forte temporale che si è abbattuto anche sul lecchese.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze, i vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, due adulti sono stati posizionati su delle barelle e trasportati sull’ambulanza per il trasporto in ospedale. Medici e infermieri si sono presi cura dei minori presenti per valutare le condizioni sanitarie.

L’uomo di 40 anni è stato trasportato in codice giallo di Lecco per un trauma al dorso, mentre un ragazzo di 15 anni, soccorso a sua volta con un codice di media gravità, ha riportato un trauma alla cervicale.

Hanno invece portato delle contusioni di lieve entità i bambini, di circa 7 anni, lì presenti. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale Manzoni di Lecco.